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Актриса Доронина отказалась становиться художественным руководителем МХАТа

Общество
Актриса Доронина отказалась становиться художественным руководителем МХАТа
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 15 декабря. Российской актрисе Татьяне Дорониной предложили стать художественным руководителем МХАТа имени Горького, однако она отказалась. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

Он рассказал, что лично предлагал Дорониной занять место худрука московского театра, но та отказалась подписывать соответствующий приказ. Кехман подчеркнул, что руководство МХАТа решило убрать из штатного расписания театра данную должность на год. По словам гендиректора, соответствующий указ будет издан до конца этой недели, передают «Известия».

«Я ей сразу послал приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать. Она этого не сделала. Я считаю, что и в этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек», — сообщил Кехман.

Ранее генеральный директор МХАТа прокомментировал возможность объединения театра с МХТ имени Чехова. По словам Кехмана, соответствующее решение должно принимать Министерство культуры России.

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