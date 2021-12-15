Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 04:13
04:12
Происшествия
Вспышка COVID-19 в китайской провинции поставила под угрозу всю мировую экономику
04:11
Политика
Бывший глава офиса Зеленского рассказал о процессе «приватизации» украинских телеканалов
04:00
Экономика
Аналитики прогнозируют снижение инфляции после повышения ключевой ставки
03:59
Политика
Экс-чиновник Украины Жебривский понадеялся напугать Венгрию единственной бригадой ВСУ
03:56
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в городе Холмск на Дальнем Востоке
03:39
Общество
Психиатр Минздрава Кекелидзе перечислил основные симптомы постковидного синдрома
03:24
Общество
Петербурженка пожаловалась на неубранные сугробы возле социального дома для инвалидов
03:15
Происшествия
Метеоусловия стали причиной отмены нескольких авиарейсов в Петропавловске-Камчатском
03:11
Спорт
Лучшего снайпера НХЛ Драйзайтля напугала результативность Овечкина
03:04
Общество
Актриса Доронина отказалась становиться художественным руководителем МХАТа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-глава Офиса президента Украины Богдан напомнил о невозвращенном долге Зеленского

Политика
Экс-глава Офиса президента Украины Богдан напомнил о невозвращенном долге Зеленского
president.gov.ua  /  Пресс-служба офиса президента Украины

Киев, 15 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский взял в долг у бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, но так и не вернул деньги. Об этом в интервью журналисту Дмитрию гордону рассказал уволенный чиновник.

Он ответил на вопрос собеседника, который поинтересовался, до сих пор ли Зеленский должен своему бывшему советнику. Тот ответил утвердительно, однако не стал уточнять сколько и за что.

«Должен. Что такое "много", что такое "мало". Должен. Не отдал», — заявил Богдан.

Чиновник лишился должности при президенте Украины в 2020 году. Отмечается, что причиной отставки стал личный конфликт экс-советника с главой государства.

Андрей Богдан ранее указал на причастность Владимира Зеленского и начальника Службы безопасности Украины Ивана Баканова к попыткам взлома страницы экс-советника в Telegram. Владелец аккаунта предложил президенту добровольно предоставить то, что глава государства хотел «почитать».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-глава Офиса президента Украины Богдан напомнил о невозвращенном долге Зеленского
зеленский долг богдан
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать