Экс-глава Офиса президента Украины Богдан напомнил о невозвращенном долге Зеленского

Киев, 15 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский взял в долг у бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, но так и не вернул деньги. Об этом в интервью журналисту Дмитрию гордону рассказал уволенный чиновник.

Он ответил на вопрос собеседника, который поинтересовался, до сих пор ли Зеленский должен своему бывшему советнику. Тот ответил утвердительно, однако не стал уточнять сколько и за что.

«Должен. Что такое "много", что такое "мало". Должен. Не отдал», — заявил Богдан.

Чиновник лишился должности при президенте Украины в 2020 году. Отмечается, что причиной отставки стал личный конфликт экс-советника с главой государства.

Андрей Богдан ранее указал на причастность Владимира Зеленского и начальника Службы безопасности Украины Ивана Баканова к попыткам взлома страницы экс-советника в Telegram. Владелец аккаунта предложил президенту добровольно предоставить то, что глава государства хотел «почитать».