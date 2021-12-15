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Экс-глава Офиса президента Украины Богдан окрестил Зеленского пародией на Путина

Политика
Экс-глава Офиса президента Украины Богдан окрестил Зеленского пародией на Путина
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 15 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский пытается пародировать российского коллегу Владимира Путина. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Модель поведения Зеленского как президента имеет сходства с молодым Путиным, каким тот быт в 2000-х годах. Такое предположение выдвинул Гордон и попросил своего собеседника оценить это высказывание.

«Он хочет быть похожим (на молодого Путина. — Прим. ФАН), но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — пояснил Богдан.

В своем заявлении бывший чиновник сделал логический мост к прошлому роду деятельности Зеленского. Многим он стал известен именно как комик и пародист. Однако он не должен переносить свои бывшие обязанности на серьезную должность главы государства.

Богдан ранее назвал отношения Зеленского и Путина «дипломатической катастрофой». Причиной этому стало «наглое и беспардонное» поведение украинского лидера, который «бегает по миру и набивает стрелки» своему российскому коллеге.

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