Киев, 15 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский пытается пародировать российского коллегу Владимира Путина. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Модель поведения Зеленского как президента имеет сходства с молодым Путиным, каким тот быт в 2000-х годах. Такое предположение выдвинул Гордон и попросил своего собеседника оценить это высказывание.

«Он хочет быть похожим (на молодого Путина. — Прим. ФАН), но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — пояснил Богдан.

В своем заявлении бывший чиновник сделал логический мост к прошлому роду деятельности Зеленского. Многим он стал известен именно как комик и пародист. Однако он не должен переносить свои бывшие обязанности на серьезную должность главы государства.

Богдан ранее назвал отношения Зеленского и Путина «дипломатической катастрофой». Причиной этому стало «наглое и беспардонное» поведение украинского лидера, который «бегает по миру и набивает стрелки» своему российскому коллеге.