«Газпром» увеличил объем суточного экспорта природного газа в Китай

Москва, 15 декабря. Поставки российского природного газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай значительно увеличатся по сравнению с утвержденным ранее графиком.

Такое решение было принято на заседании совместного координационного комитета между «Газпромом» и китайской CNPC. Мероприятие прошло 14 декабря.

«В частности, в ноябре–декабре согласно взаимовыгодным договоренностям «Газпрома» и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год», — говорится в Telegram-канале российской компании.

Вместе с этим «Газпром» продолжает готовиться к плановому увеличению поставок газа в 2022 году в рамках предусмотренной соглашением динамикой наращивания экспорта. В ходе заседания стороны обсудили сотрудничество компаний в сфере подземного хранения газа, в научно-технической и нефтяной сферах.

«АО «Молдовагаз» ранее перевел «Газпрому» средства за природный газ, потребленный в ноябре 2022 года. Сейчас иностранное предприятие сосредоточено на сборе платежей за первую половину декабря, пишет RT.