Москва, 15 декабря. Россия и некоторые страны НАТО планируют исключить возможные провокации в море. Для этого стороны улучшили соглашения, затрагивающие опасность сближения кораблей, сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, одно из главных предложений стран заключается в разведении маневров от линии распределения России и НАТО. Планируется проводить их на расстоянии, а также установить дистанцию между военными кораблями и воздушными судами, чтобы исключить вероятность опасного сближения, передает РИА Новости.

«Я знаю, что сейчас эти предложения взяты в проработку — о том, чтобы установить минимальную дистанцию сближения и подавать соответствующие сигналы, чтобы не допустить той искры, которая может проскочить, которая может стать провокацией», — сообщил Келин.

Российский дипломат также напомнил, что в последнее время над акваторией Черного моря значительно увеличились полеты авиации Североатлантического альянса. По словам Келина, важно исключить возможность соприкосновения военной техники с гражданскими судами.

При этом, как считает политолог Кедми, Россия вышла на новый внешнеполитический уровень в отношениях с НАТО. Страна начала открыто обращаться к Североатлантическому альянсу с требованием дипломатического решения проблемы продвижения сил блока.