Париж, 15 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин планируют до конца 2021 года провести еще одни переговоры. Об этом сообщили в коммюнике Елисейского дворца.

Главы двух стран недавно в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных вопросов. По итогам этой беседы резиденция Макрона обнародовала новость о готовящихся новых переговорах.

«Они [президенты] договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам», — говорится в заявлении.

Владимир Путин в ходе разговора с Эммануэлем Макроном указал на опасность, которую представляет Украина и ее союзники. Киев намеренно нарушает Минские соглашения, а Запад «накачивает» его современным оружием, которое угрожает Москве. В качестве доказательства российский лидер привел ряд примеров, демонстрирующих преступления.