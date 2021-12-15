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Елисейский дворец сообщил о планах Макрона и Путина провести новые переговоры

Политика
Елисейский дворец сообщил о планах Макрона и Путина провести новые переговоры
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 15 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин планируют до конца 2021 года провести еще одни переговоры. Об этом сообщили в коммюнике Елисейского дворца.

Главы двух стран недавно в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных вопросов. По итогам этой беседы резиденция Макрона обнародовала новость о готовящихся новых переговорах.

«Они [президенты] договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам», — говорится в заявлении.

Владимир Путин в ходе разговора с Эммануэлем Макроном указал на опасность, которую представляет Украина и ее союзники. Киев намеренно нарушает Минские соглашения, а Запад «накачивает» его современным оружием, которое угрожает Москве. В качестве доказательства российский лидер привел ряд примеров, демонстрирующих преступления.

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