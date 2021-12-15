Авторы издания Sabah увидели сигнал для Запада в словах Путина о распаде СССР

Анкара, 15 декабря. Заявление российского лидера Владимира Путина о гибели СССР как о «распаде исторической России» тесно связано с нынешней международной политикой. Такое мнение высказали журналисты турецкого издания Sabah.

Они обратили внимание на интервью президента, которое вошло в документальный фильм «Россия. Новейшая история». Путин обозначил свое отношение к Западу и бывшим советским республикам.

«Распад Советского Союза был для меня трагедией. Распад Советского Союза — это распад исторической России... То, что нарабатывалось в течение сотен лет, в значительной степени было утрачено», — заявил глава государства.

Авторы материала уверены, что миру необходимо обратить внимание на каждое слово Путина. Президент «не намерен забывать о том, что Запад сделал с его страной в 1990-е». К речи российского лидера необходимо особенно прислушаться тем странам, которые имеют отношение к кризису на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее объявил, что Россию без Владимира Путина давно бы уже «раздеребанили». Без главы РФ также не было бы «нашей цивилизации».