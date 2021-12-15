Полиция оцепила территорию у посольства России в Вашингтоне из-за подозрительного пакета

Вашингтон, 15 декабря. Неизвестный мужчина перебросил пакет через забор у российского посольства в Вашингтоне. Местная полиция перекрыла улицу на месте случившегося, сообщил один из американских правоохранителей.

На данный момент стражи порядка не пускают людей за оцепленный сектор. Полиция выясняет, не представляет ли брошенный предмет опасности.

«Он был брошен через забор», — передает ТАСС слова правоохранителя.

Другие подробности пока не озвучиваются. Личность человека, который привлек внимание полицейских, пока также не установлена.

Тем временем в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» 21 самолета. Отправитель, скрывший свою личность, послал соответствующее предупреждение на почту воздушной гавани.