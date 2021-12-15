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Сенат Конгресса США поддержал повышение потолка госдолга до 31,4 трлн долларов

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 01:59
Экономика
Сенат Конгресса США поддержал повышение потолка госдолга до 31,4 трлн долларов
pixabay.com

Вашингтон, 15 декабря. Сенат Конгресса США во вторник проголосовал за повышение потолка государственного долга страны на 2,5 трлн долларов, до 31,4 трлн долларов.

Инициативу поддержали 50 сенаторов, 49 проголосовали против. Следующей решение по этой теме будет принимать нижняя палата Конгресса США. Согласно прогнозам, она одобрит документ, после чего его направят на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен ранее выступила за принятие законопроекта о потолке госдолга. В противном случае после 15 декабря страна рискует столкнуться с дефицитом средств для финансирования работы федерального правительства.

Незадолго до голосования Сенат США большинством голосов принял законопроект, упрощающий процедуру повышения лимита государственного долга страны. Затем документ подписал Джо Байден, передает RT.

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