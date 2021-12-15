Продажи премиальных смартфонов выросли в полтора раза с начала года в России

Москва, 15 декабря. Доля смартфонов дороже 50 тысяч рублей на российском рынке выросла с 8,3 до 12,9 процента за первые десять месяцев 2021 года. Она впервые поднялась выше десяти процентов.

Всего с начала года в России реализовано 24 млн смартфонов на сумму 563 млрд рублей, уточнили в МТС. Самыми популярными среди премиальных устройств стали iPhone. На них приходится 83,2 процента, год назад этот показатель составлял 77,8 процента. Второе место занимают гаджеты Samsung — 16 процентов. Менее одного процента приходится на Huawei и Xiaomi, пишут «Известия».

Вместе с этим спрос на бюджетные модели продолжает сокращаться. С января по октябрь число купленных смартфонов стоимостью ниже 10 тысяч рублей снизилось на 36 процентов по сравнению с прошлым годом.

Российский рынок ранее зафиксировал рост продаж готовой еды. Реализация готовых блюд в режиме онлайн выросла на 18 процентов с начала 2021 года, пишет RT.