«Известия»: четыре корабля усилят Черноморский флот до конца года

Москва, 15 декабря. Четыре боевых судна пополнят ряды Черноморского флота России до конца текущего года. Об этом сообщили источники в Минобороны.

Ожидается, что на флот поступят морской противоминный корабль 3-го ранга «Георгий Курбатов», судно тылового обеспечения ледового класса «Всеволод Бобров» и дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Краснодар» в сопровождении буксирного судна «Спасатель Василий Бех».

Специалисты связывают усиление флота с участившимися появлениями кораблей НАТО в черноморской акватории. Военный эксперт Дмитрий Болтенков подчеркнул, что это пополнение также усилит позиции средиземноморской эскадры.

«Оно обеспечит снабжение кораблей ВМФ России в Средиземном море, а также ВКС и сухопутных сил в Сирии. Также в средиземноморских операциях будет задействована и вновь прибывшая подводная лодка», — сообщил он изданию «Известия».

Недавно в черноморскую акваторию вошло еще одно судно страны-участницы НАТО — фрегат ВМФ Франции Auvergne. Минобороны сообщило, что ЧФ России отслеживает действия корабля.