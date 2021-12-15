SunNews: армия России «пустит на пельмени» американский контингент в Европе

Пекин, 15 декабря. Российская армия легко справится с американскими бригадами, которые США намерены передислоцировать в Европу. Таким мнением поделились авторы китайского портала SunNews.

Вашингтон намерен перебросить в Европу три бригады, которые будут базироваться в странах Прибалтики. А размещенные в Германии танковые части США могут передвинуть на восток континента. Китайские эксперты полагают, что в случае прямого вооруженного противостояния российская армия может с легкостью расправится как сухопутными, так и с воздушными формированиями Соединенных Штатов.

«Даже если США удастся захватить господство в воздухе, то сухопутные войска РФ их ликвидируют. Россия может устранить все три бригады американских войск в Европе, пустить их на пельмени», — пишет SunNews.

Возможной причиной такого мнения со стороны китайских обозревателей является бурное развитие инфраструктуры российской армии. В частности, это отмечали авторы издания Sohu. Портал обратил внимание на разработку руководством Минобороны долгосрочных проектов по модернизации ВС РФ.