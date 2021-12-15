Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 02:44
02:42
Экономика
«Газпром» увеличил объем суточного экспорта природного газа в Китай
02:31
Общество
Вирусолог Чумаков назвал омикрон-штамм возможным предвестником конца эпидемии COVID-19
02:29
Общество
Блогер Алена Мужева️️ устроила опасный дрифт на Mercedes в центре заледенелого Петербурга
02:27
Политика
Россия совместно со странами НАТО обновила соглашения при сближении кораблей
02:25
Политика
Елисейский дворец сообщил о планах Макрона и Путина провести новые переговоры
02:17
Политика
Авторы издания Sabah увидели сигнал для Запада в словах Путина о распаде СССР
02:12
Происшествия
Полиция оцепила территорию у посольства России в Вашингтоне из-за подозрительного пакета
02:00
Политика
Насколько далеко зайдет конфликт Варшавы и Брюсселя: мнение политолога
01:59
Экономика
Сенат Конгресса США поддержал повышение потолка госдолга до 31,4 трлн долларов
01:58
Общество
Продажи премиальных смартфонов выросли в полтора раза с начала года в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

SunNews: армия России «пустит на пельмени» американский контингент в Европе

Армия
SunNews: армия России «пустит на пельмени» американский контингент в Европе
пресс-служба МО

Пекин, 15 декабря. Российская армия легко справится с американскими бригадами, которые США намерены передислоцировать в Европу. Таким мнением поделились авторы китайского портала SunNews.

Вашингтон намерен перебросить в Европу три бригады, которые будут базироваться в странах Прибалтики. А размещенные в Германии танковые части США могут передвинуть на восток континента. Китайские эксперты полагают, что в случае прямого вооруженного противостояния российская армия может с легкостью расправится как сухопутными, так и с воздушными формированиями Соединенных Штатов.

«Даже если США удастся захватить господство в воздухе, то сухопутные войска РФ их ликвидируют. Россия может устранить все три бригады американских войск в Европе, пустить их на пельмени», — пишет SunNews.

Возможной причиной такого мнения со стороны китайских обозревателей является бурное развитие инфраструктуры российской армии. В частности, это отмечали авторы издания Sohu. Портал обратил внимание на разработку руководством Минобороны долгосрочных проектов по модернизации ВС РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / SunNews: армия России «пустит на пельмени» американский контингент в Европе
сша пентагон европа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать