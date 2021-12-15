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Лавров: Россия и Запад должны оказывать помощь Африке совместно

Политика
Лавров: Россия и Запад должны оказывать помощь Африке совместно
Пресс-служба МИД РФ

Каир, 15 декабря. Страны Запада и Россия должны помогать странам Африки сообща. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

Только совместные усилия сильных мировых держав могут побороть террористическую угрозу в странах Африки. Улучшать жизнь граждан государств можно с помощью поддержки с разных сторон. Лавров указал, что попытки огородить свою зону ответственности в отдельных регионах являются устаревшей моделью мышления.

«Если мы все хотим помогать Африке, нужно делать это путем сложения наших усилий, а не путем попыток огородить свою зону ответственности, пометить соответствующую территорию, а всех остальных туда не пускать. Это мышление позапрошлого века, даже не прошлого», — заявил Лавров.

В этом же интервью журналисты спросили, какой год Лавров считает самым тяжелым в работе на посту главы ведомства. По словам дипломата, он привык смотреть в будущее, а не задумываться о прошлом.

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Все новости / Политика / Лавров: Россия и Запад должны оказывать помощь Африке совместно
лавров африка запад
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