Лавров: Россия и Запад должны оказывать помощь Африке совместно

Каир, 15 декабря. Страны Запада и Россия должны помогать странам Африки сообща. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

Только совместные усилия сильных мировых держав могут побороть террористическую угрозу в странах Африки. Улучшать жизнь граждан государств можно с помощью поддержки с разных сторон. Лавров указал, что попытки огородить свою зону ответственности в отдельных регионах являются устаревшей моделью мышления.

«Если мы все хотим помогать Африке, нужно делать это путем сложения наших усилий, а не путем попыток огородить свою зону ответственности, пометить соответствующую территорию, а всех остальных туда не пускать. Это мышление позапрошлого века, даже не прошлого», — заявил Лавров.

В этом же интервью журналисты спросили, какой год Лавров считает самым тяжелым в работе на посту главы ведомства. По словам дипломата, он привык смотреть в будущее, а не задумываться о прошлом.