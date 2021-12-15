Псаки: США продолжат консультации с ЕС по взаимодействию с Россией

Вашингтон, 15 декабря. Соединенные Штаты по-прежнему ведут консультации с Европейским союзом, чтобы определить формат дальнейшего взаимодействия с Россией. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Вашингтон также намерен консультироваться с европейскими партнерами для разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом представитель Белого дома сообщила во время брифинга.

«Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше», — говорится в заявление Псаки.

Американский политик напомнила о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Москву и Киев. По словам Псаки, Блинкен рассчитывает провести встречу с руководством Украины, чтобы поговорить о сложившейся ситуации.

При этом ранее представитель Белого дома сообщила о стремлении Вашингтона к дипломатии в контексте обстановки между Россией и Украиной. Вместе с этим Псаки заявила, что США изучают возможность отправки своих солдат в Восточную Европу, если ситуация с Киевом «обострится», передает RT.