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Псаки: США продолжат консультации с ЕС по взаимодействию с Россией

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 01:30
Политика
Псаки: США продолжат консультации с ЕС по взаимодействию с Россией
ПолитРоссия

Вашингтон, 15 декабря. Соединенные Штаты по-прежнему ведут консультации с Европейским союзом, чтобы определить формат дальнейшего взаимодействия с Россией. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Вашингтон также намерен консультироваться с европейскими партнерами для разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом представитель Белого дома сообщила во время брифинга.

«Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше», — говорится в заявление Псаки.

Американский политик напомнила о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Москву и Киев. По словам Псаки, Блинкен рассчитывает провести встречу с руководством Украины, чтобы поговорить о сложившейся ситуации.

При этом ранее представитель Белого дома сообщила о стремлении Вашингтона к дипломатии в контексте обстановки между Россией и Украиной. Вместе с этим Псаки заявила, что США изучают возможность отправки своих солдат в Восточную Европу, если ситуация с Киевом «обострится», передает RT.

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Все новости / Политика / Псаки: США продолжат консультации с ЕС по взаимодействию с Россией
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