Лондон, 15 декабря. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о невозможности сертификации газопровода «Северный поток — 2» из-за его «несоответствия с европейским законодательством». Читатели газеты Financial Times раскритиковали дипломата за эту позицию.

Министр иностранных дел Германии заявила, что проект может быть не запущен из-за сложной ситуации на Украине. При этом сейчас, по данным публикации FT, заполняемость подземных хранилищ газа в Европе составляет 62,8 процента. Такой показатель на десять процентов ниже стандартных норм, что грозит существенному падению запасов энерготоплива.

«Как это все утомительно. Вместо конфронтации пора предложить России ассоциированное членство в ЕС», — заявил пользователь с ником Hamlet.

«Значит, Германия решила сделать ставку на украинский транзит… Похоже, немецкий народ и промышленность ждет холодная зима», — добавил читатель David Siddall.

Немецкий политолог Александр Рар ранее предупреждал, что партия бундестага «Зеленые» намерена не допустить запуска «Северного потока — 2». По его словам, окончательное решение за реализацию проекта может лечь на плечи Евросоюза.