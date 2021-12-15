Виктория Боня похвасталась роскошным помолвочным кольцом

Москва, 15 декабря. Телеведущая Виктория Боня похвасталась кольцом на безымянном пальце и предложила поклонникам поздравить ее. Соответствующую фотографию звезда обнародовала в личном профиле в Instagram.

Боня за свои 42 года еще ни разу не была замужем. Она тщательно скрывает личную жизнь, но иногда все же позволяет себе побыть откровенной. Так телеведущая похвасталась роскошным кольцом с огромным бриллиантом.

«Ну что, можете поздравлять меня», — написала Боня.

Pr Scr instagram.com / @victoriabonya

Долгое время артистка встречалась с сыном миллионера Александром Смерфитом, от которого родила дочь. Однако до свадьбы дело не дошло, пара рассталась в 2017 году, но сохранила дружеские отношения. Позднее Боня появлялась на публике в компании миллиардера Пьера Андюрана, но и эта связь не переросла во что-то серьезное.

Сейчас телеведущая не афиширует своего возлюбленного, но иногда намекает, что ее сердце занято. Виктория Боня живет на две страны, местом ее постоянного пребывания является Монако, в Россию же она приезжает только по работе.

При этом Боня с удовольствием судачит о чужой личной жизни. Например, недавно под ее раздачу попала бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана. По словам телеведущей, модель изменяла своему супругу.