Профессор Альтштейн предрек возможное завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

Москва, 15 декабря. Пандемия коронавирусной инфекции способна завершиться в следующем году. Однако для этого граждане должны соблюдать все противоэпидемические меры, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что еще одним немаловажным критерием для окончания эпидемии COVID-19 является создание необходимого количества вакцин. По словам Альтштейна, на все население планеты нужно около 15 миллиардов доз препарата против коронавируса, передает URA.RU.

«Чтобы полностью привить население планеты, нужно порядка 15 млрд доз. Если произведем нужное количество вакцины, ее применим, плюс, будем соблюдать противоэпидемические меры, то в следующем году мы покончим с этой эпидемией», — объяснил Альтштейн.

Однако из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса в России ситуация с эпидемией может значительно усугубиться. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, на данный момент невозможно до конца оценить течение заболевания.