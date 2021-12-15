Сообщение о «минировании» 21 самолета поступило в Шереметьево от анонимного гражданина

Москва, 15 декабря. Сотрудники аэропорта Шереметьево усилили меры безопасности после сообщения злоумышленников о «минировании» 21 самолета. На данный момент воздушная гавань продолжает работу в обычном режиме.

Информацию о возможном минировании сотрудники получили на электронную почту аэропорта. Отправитель не стал называть своего имени, а только сообщил об «опасности». Специалисты приняли решение не проводить эвакуацию и совершили проверку без беспокойства пассажиров.

«На электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение о минировании 21 воздушного судна. В настоящее время усилены меры безопасности», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас на территории воздушной гавани проводят проверку сотрудники полиции и кинологи с собаками. Они обследуют все самолеты и на данный момент не фиксируют никаких посторонних предметов. Правоохранители также устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В Хабаровске ранее вынесли приговор жителю Коми, который 18 раз ложно сообщал о минировании аэропорта. Ближайшие четыре года и десять месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима.