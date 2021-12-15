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Российским банкам предложили признать недействительными договоры о кредитах

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 05:36
Происшествия
Российским банкам предложили признать недействительными договоры о кредитах
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live

Москва, 15 декабря. Государственная компания «Роснано» обратилась к банкам с предложением признать недействительность кредитных договоров в досудебном порядке.

Как отмечают в Роснано, российские банки брали с госкомпании высокие проценты без каких-либо рисков, пишет РБК. Общая сумма договоров о кредитах под госгарантии составляет 55 миллиардов рублей.

Ранее госкомпания «Роснано» сообщила о переговорах по реструктуризации долгов. Так, досудебные претензии о признании недействительными заключенных ранее договоров получили три российские банка — Совкомбанк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс».

Ранее Минфин РФ заявил, что долговые обязательства компании «Роснано» будут исполняться. В настоящий момент прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», среди которых выход общества из исторического проектного портфеля.

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Все новости / Происшествия / Российским банкам предложили признать недействительными договоры о кредитах
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