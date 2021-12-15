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Лавров обвинил Запад в уничтожении ливийской государственности

Политика
Лавров обвинил Запад в уничтожении ливийской государственности
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 15 декабря. Вмешательство стран Запада во внутренние дела Ливии привели к уничтожению легитимной власти в стране и распространению терроризма. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

Из-за необдуманных действий США и Европы на севере Африки появился новый очаг распространения террористической угрозы. Это способствовало миграционному кризису, плоды которого теперь пожинают страны ЕС.

«После того как Запад уничтожил ливийскую государственность, он оставил на месте страны черную дыру. Через нее экстремисты, которых Запад вооружал против Муаммара Каддафи, пошли на юг», — отметил глава МИД РФ.

Лавров уверен, что эти события являются главной причиной кризиса в Сахаро-Сахельском регионе. Там сегодня наблюдается наибольшая активность распространения экстремистской идеологии, добавил министр.

Российский дипломат также предостерег Запад от вмешательства в президентские выборы в Ливии. Лавров напомнил, что именно разрушительная политика Вашингтона привела к кризису в стране в 2011 году.

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