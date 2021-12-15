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Политолог Погребинский: Байден потребовал от Зеленского выполнения Минских соглашений

Политика
Политолог Погребинский: Байден потребовал от Зеленского выполнения Минских соглашений
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Москва, 15 декабря. Референдум о статусе Донбасса мог бы окончить войну на юго-востоке Украины раз и навсегда. Такое заявление сделал политический эксперт Михаил Погребинский.

По его словам, переговорный процесс «нормандской четверки» давно зашел в тупик. Германия и Франция перестали вносить вклад в мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

Погребинский считает, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена американский лидер потребовал от своего коллеги выполнять Минские соглашения. Таким образом, Зеленский оказался на ловушке и был вынужден сделать заявление о возможности проведения референдума в Донбассе, считает эксперт.

Недавно глава украинского государства допустил возможность организации голосования по статусу Донбасса. Он также не исключил проведение прямых переговоров с российской стороной.

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Все новости / Политика / Политолог Погребинский: Байден потребовал от Зеленского выполнения Минских соглашений
донбасс минские соглашения зеленский референдум погребинский
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