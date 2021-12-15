Роснано потребовало от российских банков признать недействительными договоры о кредитах

Москва, 15 декабря. Российским банкам предложили в досудебном порядке признать недействительность кредитных договоров. Соответствующее требование выдвинула государственная компания «Роснано».

Речь идет о договорах о кредитах под госгарантии практически на сумму в 55 миллиардов рублей. Как сообщили в Роснано, госкомпанию не устраивает, что российские банки брали с нее высокие проценты без каких-либо рисков. Об этом представители корпорации сообщили РБК.

Ранее госкомпания «Роснано» объявила о начале переговоров по реструктуризации долгов. Она направила трем российским банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных ранее договоров. Соответствующие документы отправлены в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ак Барс».

При этом недавно ВЭБ заявил о готовности помочь Роснано с обслуживанием долга в объемах, которые определит правительство. Как отметил глава госкорпорации, 1 декабря этого года Роснано погасило выпуск облигаций на 4,5 миллиарда рублей без помощи компании.