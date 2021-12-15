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Седокова намекнула подписчикам на возможную беременность от баскетболиста Тимма

Шоу-бизнес
Седокова намекнула подписчикам на возможную беременность от баскетболиста Тимма
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 15 декабря. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова не скрывала, что мечтает родить ребенка своему 29-летнему супругу-баскетболисту Янису Тимме. Подписчики звезды были удивлены и одновременно рады, когда певица сообщила о своей новой беременности.

Седокова — не только известная российская исполнительница, но и многодетная мама. У нее подрастает 17-летняя дочь от футболиста Валентина Белькевича, десятилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского, а также младший сын Гектор. Последнему всего четыре года, и певица по сей день не раскрыла имя отца мальчика.

При этом поклонники ждут от звезды долгожданной новости о новой беременности. Они замечают, что певица только недавно вышла замуж за Тимму и должна подарить ему наследника.

Последняя stories в Instagram Седоковой удивила и одновременно дала надежду фанатам. На снимке знаменитость показала, что ужинает чаем и бутербродом с икрой. Необычный набор продуктов она объяснила возможной беременностью.

Седокова намекнула подписчикам на возможную беременность от баскетболиста Тимма
Pr Scr instagram.com / @annasedokova

«Кажется, я беременна», — написала светская львица на своей странице в Instagram.

Несколькими днями ранее Седокова стала участницей всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта», пишет «Взгляд». Цель проекта, которую лоббирует звезда, — помочь всем бездомным животным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Седокова намекнула подписчикам на возможную беременность от баскетболиста Тимма
седокова виа гра Янис Тимма
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