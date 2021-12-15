Экс-глава офиса Зеленского Богдан: Вашингтон издевается над Киевом переговорами с Москвой

Киев, 15 декабря. Вашингтон «троллит» Киев, проводя переговоры с Россией об Украине без ее участия. Об этом заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Такое мнение бывший чиновник выразил в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Богдан также отметил, что главная издевка состоит в выпущенном Белым домом противоречивом релизе. Администрация США указала, что «ни слова об Украине без Украины» не будет сказано.

«Они ж троллят нас. Просто прикалываются. А мы, гордые, берем вот эту фразу и идем: "смотрите, мы вот всем доказали, что ни слова про Украину без Украины", — заявил Богдан.

Одной из главных тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стала Украина. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что прошедший саммит был полезным для Киева.