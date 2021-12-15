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Доктор Мясников усомнился в эффективности препарата от алкоголизма против COVID-19

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 01:13
Общество
Доктор Мясников усомнился в эффективности препарата от алкоголизма против COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 декабря. Лекарство от алкоголизма дисульфирам, предлагаемое американскими учеными для лечения COVID-19, вряд ли может быть эффективно против него. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее появилась информация, что дисульфирам, используемый в наркологии уже более 60 лет, показал эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также продемонстрировал снижение риска смерти от COVID-19. Мясников напомнил, что еще в начале эпидемии ученые рассматривали в качестве средства борьбы с коронавирусом такие препараты, как хлорокин, гидроксихлорохин и мефлохин, передает «Вечерняя Москва».

«Теперь нам предлагают дисульфирам. Все эти препараты действительно могут оказывать на иммунитет положительное влияние, укрепляя его и давая надежду на исцеление от коронавирусной инфекции. Однако пока ни один из них не проявил реальной эффективности против COVID-19», — сообщил Мясников.

Также ранее телеведущий рассказал, что эпидемия птичьего гриппа может представлять большую опасность, чем пандемия коронавируса. По его словам, COVID-19 отодвинул на второй план различные заболевания, однако по-прежнему остается риск их мутации.

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мясников коронавирус COVID-19 дисульфирам препарат от алкоголизма
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