Доктор Мясников усомнился в эффективности препарата от алкоголизма против COVID-19

Москва, 15 декабря. Лекарство от алкоголизма дисульфирам, предлагаемое американскими учеными для лечения COVID-19, вряд ли может быть эффективно против него. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее появилась информация, что дисульфирам, используемый в наркологии уже более 60 лет, показал эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также продемонстрировал снижение риска смерти от COVID-19. Мясников напомнил, что еще в начале эпидемии ученые рассматривали в качестве средства борьбы с коронавирусом такие препараты, как хлорокин, гидроксихлорохин и мефлохин, передает «Вечерняя Москва».

«Теперь нам предлагают дисульфирам. Все эти препараты действительно могут оказывать на иммунитет положительное влияние, укрепляя его и давая надежду на исцеление от коронавирусной инфекции. Однако пока ни один из них не проявил реальной эффективности против COVID-19», — сообщил Мясников.

Также ранее телеведущий рассказал, что эпидемия птичьего гриппа может представлять большую опасность, чем пандемия коронавируса. По его словам, COVID-19 отодвинул на второй план различные заболевания, однако по-прежнему остается риск их мутации.