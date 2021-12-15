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Депутат Госдумы Туров сообщил о задержании российского журналиста Пегова в Молдавии

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 00:39
Происшествия
Депутат Госдумы Туров сообщил о задержании российского журналиста Пегова в Молдавии
pxhere.com

Кишинев, 15 декабря. Молдавские правоохранители задержали журналиста из России Семена Пегова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Артем Туров.

Парламентарий осудил действия спецслужб Молдавии. В момент задержания российский журналист совершал посадку на рейс от Кишинева до Москвы.

«Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов», — написал Туров.

По словам депутата, корреспондент находился в стране для съемок репортажа о приднестровском конфликте. Главной темой было участие российских миротворцев и их роль в тех событиях.

Ранее пограничники Молдавии не пустили в страну представителя Общественной палаты России Александра Холодова. Как отметил правозащитник, ему не объяснили причин недопуска в республику.

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