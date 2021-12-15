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Еврокомиссия намерена провести реформу Шенгенской зоны с учетом пандемии и миграции

Политика
Еврокомиссия намерена провести реформу Шенгенской зоны с учетом пандемии и миграции
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 15 декабря. Шенгенское пространство необходимо реформировать с учетом уроков пандемии COVID-19, а также миграционного кризиса между странами Европейского союза и Белоруссией. С таким предложением выступила Европейская комиссия.

Реформация Шенгенской зоны была анонсирована еще осенью прошлого года. Как сообщала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она должна сохранять свободное перемещение внутри пространства при ужесточении контроля по периметру зоны. Предложенная реформа предусматривает определенные меры в случае нового миграционного кризиса, пишет RT.

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — следует из заявления Еврокомиссиии.

Помимо этого, реформа Шенгенской зоны также предусматривает введение процедуры контроля на внутренних границах, использовавшейся некоторыми странами во время миграционного кризиса в 2015 году, при возникновении угроз терроризма или новой пандемии. В Еврокомиссиии подчеркнули, что такие меры должны вводиться только в крайнем случае и на ограниченный срок.

Также ранее Европейская комиссия выступила с предложением создать в Евросоюзе резервные газовые хранилища. Как сообщила еврокомиссар Кадри Симсон, благодаря этому она намерена добиться устойчивости энергетического рынка в случае кризисных ситуаций.

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