ВОЗ сообщила о высокой вероятности повторного заражения штаммом «Омикрон»

Женева, 14 декабря. Повторное заражение омикрон-штаммом может встречаться чаще, чем при других вариантах коронавируса. Такое мнение озвучил специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд.

Эксперт во время брифинга объяснил, что организация получает много данных из ЮАР, где изначально была обнаружена новая мутация коронавируса. Махмуд подчеркнул, что именно на юге Африки сейчас прослеживается тенденция к вторичному заражению «Омикроном».

«Возможно, в других странах ситуация будет развиваться по-другому. Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение вариантом "Омикрон" более вероятно, чем другими вариантами, в том числе вариантом "дельта"», — заявил эксперт.

ВОЗ омикрон-штамм причислила к мутациям коронавируса, которые вызывают тревогу. В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание на темп распространения нового штамма. По ее словам, инфицированный «Омикроном» способен заразить более трех человек.