МИД России призвал внешние силы не вмешиваться в проведение выборов в Ливии

Каир, 14 декабря. Россия настоятельно рекомендует США и Европе отказаться от идеи вмешательства в выборы президента Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии заметил, что США не имеют права никоим образом участвовать в электоральном процессе. Кроме того, он напомнил о разрушительной политике Вашингтона в 2011 году в североафриканском государстве.

«Как говорил тогдашний президент Барак Обама, США пытались лидировать "из-за спины". "Вперед" выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с (Прим. ред. — бывшим тогда ливийским лидером) Муаммаром Каддафи», — заявил Лавров в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ».

Он добавил, что Западу не нужно брать на себя смелость вершить судьбы другого народа, особенно ливийского. По его словам, решение должно остаться за простыми людьми.

Недавно появилась информация, что компания Royal Dutch Shell рассматривает возможность возобновления деятельности в Ливии. Организация свернула работу в североафриканском государстве в 2012 году из-за небезопасной ситуации.