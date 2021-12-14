Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 01:14
00:02
Политика
Попытки Киева увязать «СП-2» с противостоянием России терпят провал
00:01
Политика
Еврокомиссия намерена провести реформу Шенгенской зоны с учетом пандемии и миграции
23:51
Общество
ВОЗ сообщила о высокой вероятности повторного заражения штаммом «Омикрон»
23:42
Политика
МИД России призвал внешние силы не вмешиваться в проведение выборов в Ливии
23:38
Политика
Сергей Лавров назвал абстрактным вопрос о самом сложном году на посту главы МИД России
23:32
Политика
Лавров отметил стремления США улучшать отношения с Россией
23:32
Экономика
Минэнерго приняло еще одну заявку на допуск к экспортированию газа
23:27
Происшествия
Умерший во МХАТе имени Горького мужчина в момент трагедии находился в туалете
23:25
Политика
Невролог Цуладзе: консилиум врачей выступил против возвращения Саакашвили в тюрьму
23:08
Политика
Политолог Сатановский высмеял инцидент с кражей американского топлива Румынией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД России призвал внешние силы не вмешиваться в проведение выборов в Ливии

Политика
МИД России призвал внешние силы не вмешиваться в проведение выборов в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Каир, 14 декабря. Россия настоятельно рекомендует США и Европе отказаться от идеи вмешательства в выборы президента Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии заметил, что США не имеют права никоим образом участвовать в электоральном процессе. Кроме того, он напомнил о разрушительной политике Вашингтона в 2011 году в североафриканском государстве.

«Как говорил тогдашний президент Барак Обама, США пытались лидировать "из-за спины". "Вперед" выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с (Прим. ред. — бывшим тогда ливийским лидером) Муаммаром Каддафи», — заявил Лавров в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ».

Он добавил, что Западу не нужно брать на себя смелость вершить судьбы другого народа, особенно ливийского. По его словам, решение должно остаться за простыми людьми.

Недавно появилась информация, что компания Royal Dutch Shell рассматривает возможность возобновления деятельности в Ливии. Организация свернула работу в североафриканском государстве в 2012 году из-за небезопасной ситуации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России призвал внешние силы не вмешиваться в проведение выборов в Ливии
Сергей Лавров выборы мид рф ливия внешнее вмешательство
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать