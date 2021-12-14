Сергей Лавров назвал абстрактным вопрос о самом сложном году на посту главы МИД России

Каир, 14 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров не задумывается над тем, какой год был самым сложным за время его пребывания на посту. Об этом дипломат заявил журналисту египетского телеканала TeN.

Корреспондент поинтересовался у министра, не задумывался ли он, какой самый год был самым сложным за 17 лет пребывания в должности. В ответ на это Лавров заявил, что считает этот вопрос абстрактным и предпочитает не думать на данную тему.

«Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать. Нам надо работать сегодня и смотреть вперед, а не назад», — сказал министр.

Недавно министр иностранных дел России заявил, что Соединенные Штаты пытаются заменить общепризнанные нормы международного права. Дипломат также подчеркнул развивающийся многополярный миропорядок.