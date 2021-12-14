Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 23:44
23:42
Политика
МИД России призвал внешние силы не вмешиваться в проведение выборов в Ливии
23:38
Политика
Сергей Лавров назвал абстрактным вопрос о самом сложном году на посту главы МИД России
23:32
Политика
Лавров отметил стремления США улучшать отношения с Россией
23:32
Экономика
Минэнерго приняло еще одну заявку на допуск к экспортированию газа
23:27
Происшествия
Умерший во МХАТе имени Горького мужчина в момент трагедии находился в туалете
23:25
Политика
Невролог Цуладзе: консилиум врачей выступил против возвращения Саакашвили в тюрьму
23:08
Политика
Политолог Сатановский высмеял инцидент с кражей американского топлива Румынией
23:00
Одна каша из снега и грязи: жители Петербурга не видят работы коммунальщиков
22:57
Происшествия
Скользкая трасса стала причиной массовой аварии на Выборгском шоссе в Петербурге
22:51
Общество
Дептранс предупредил москвичей о подорожании общественного транспорта с 2022 года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров отметил стремления США улучшать отношения с Россией

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 23:32
Политика
Лавров отметил стремления США улучшать отношения с Россией
Пресс-служба МИД РФ

Каир, 14 декабря. США стремятся улучшать связи с Россией, несмотря на все имеющиеся противоречия и различия в позициях стран. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров интервью египетскому телеканалу TeN.

Министр отметил, что на данный момент нужно перевести «состояние негативного конфронтационного противостояния» в диалог между Москвой и Вашингтоном. В то же время Лавров обратил внимание, что уровень напряженности в отношениях между РФ и США нельзя сравнивать временами холодной войны.

«При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — сказал глава МИД России.

Сергей Лавров также недавно заявил о неприемлемой трактовке Минских соглашений США, пишет «Взгляд». Глава российского ведомства потребовал от Вашингтона объяснить заявления о «невыполнении» Москвой договоренностей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров отметил стремления США улучшать отношения с Россией
лавров мид россии сша и россия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать