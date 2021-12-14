Лавров отметил стремления США улучшать отношения с Россией

Каир, 14 декабря. США стремятся улучшать связи с Россией, несмотря на все имеющиеся противоречия и различия в позициях стран. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров интервью египетскому телеканалу TeN.

Министр отметил, что на данный момент нужно перевести «состояние негативного конфронтационного противостояния» в диалог между Москвой и Вашингтоном. В то же время Лавров обратил внимание, что уровень напряженности в отношениях между РФ и США нельзя сравнивать временами холодной войны.

«При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — сказал глава МИД России.

Сергей Лавров также недавно заявил о неприемлемой трактовке Минских соглашений США, пишет «Взгляд». Глава российского ведомства потребовал от Вашингтона объяснить заявления о «невыполнении» Москвой договоренностей.