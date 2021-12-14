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Минэнерго приняло еще одну заявку на допуск к экспортированию газа

Экономика
Минэнерго приняло еще одну заявку на допуск к экспортированию газа
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 14 декабря. Помимо «Роснефти» заявку на экспорт природного газа подала еще одна компания. Об этом рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

Чиновник сообщил, что обращение было зарегистрировано еще до того, как заявку подало руководство «Роснефти». Экспортирование будет осуществляться в рамках агентского соглашения с «Газпромом» через «Северный поток —2». Министр рассматривает это как эксперимент, который даст опыт для дальнейшей деятельности.

«Надо на эксперименте сначала научиться, всю нормативку подготовить», — сообщил Шульгинов.

Кризис на рынке энергоносителей в Европе продолжает набирать обороты. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что на данный момент предпосылок к снижению стоимости природного топлива нет. Специалист отметил, что к весне спотовая цена газа будет варьироваться от 1000 до 2000 долларов.

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роснефть газ экспорт
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