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Умерший во МХАТе имени Горького мужчина в момент трагедии находился в туалете

Происшествия
Умерший во МХАТе имени Горького мужчина в момент трагедии находился в туалете
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 14 декабря. Незадолго до смерти 60-летний мужчина сидел на унитазе в туалете МХАТа имени Горького. Причиной трагедии могло стать заболевание сердца.

Сотрудники театра обнаружили тело пожилого мужчины вечером 14 декабря. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность умершего, им оказался Александр К. Он занимался обслуживанием пожарной сигнализации и системы оповещения культурного учреждения. Перед самой смертью мужчина встал с унитаза, после чего упал на пол, передает Пятый канал.

Несмотря на трагедию, театр продолжил работать в штатном режиме. В здание МХАТа пропускали только по билетам.

Создатель российского кинофестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн ранее умер в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти звезду госпитализировали после инфаркта миокарда. В больнице у него также произошел инсульт.

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