Невролог Цуладзе: консилиум врачей выступил против возвращения Саакашвили в тюрьму

Тбилиси, 14 декабря. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не следует переводить в тюрьму из военного госпиталя. Такое решение озвучил консилиум врачей омбудсмена страны, сообщил невролог Тенгиз Цуладзе.

Он объяснил эту рекомендацию особым состоянием заключенного, который нуждается в постоянном наблюдении. За время нахождения в тюрьме и голодовки у Саакашвили развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

«Состояние здоровья пациента требует внимания, из неврологической симптоматики остается определенная патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия. С точки зрения психики, отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство... важна также физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство», — пояснил врач.

Поскольку Саакашвили получил стресс в колонии, избавиться от недуга возможно только вдали от тюрьмы. Пациенту необходимо создать такие условия, в которых он будет как можно меньше вспоминать о времени, проведенном в пенитенциарном учреждении, подчеркнул невролог.

Невролог, член консилиума врачей Отар Тоидзе ранее заявил, что Саакашвили нуждается в переводе в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом. Это объясняется отсутствием необходимого качества нейрореабилитации в Грузии.