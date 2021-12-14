Политолог Сатановский высмеял инцидент с кражей американского топлива Румынией

Москва, 14 декабря. Румынские власти в течение четырех лет воровали топливо с пункта снабжения американской военной базы. Объяснение этого инцидента министром обороны страны поражает своей невозмутимостью, отметил политолог Евгений Сатановский.

Глава военного ведомства Румынии Николае Чьюкэ обвинил в произошедшем США, которые недостаточно охраняли украденное топливо. Министр заметил, что «американцы недостаточно знакомы с особенностями румынской национальной культуры».

«Это было министром сильно сказано. С душой! И с каким уважением к его родной стране, где действительно "культура" такая, как она есть! Воровали, воруют и воровать будут, что, кстати, у нас насчет Румынии было известно всегда — и в царские времена, и в советские, и в нынешние. Стезя у нее такая в культуре. Особый румынский путь», — заметил Сатановский.

Политолог провел аналогию с «Золотым теленком» и посоветовал американцам выучить понятия «бранзулетка» и «сигуранца проклятая». Специалист заключил, что Румыния теперь стала головной болью США после продвижения блока НАТО в восточном направлении.

Пентагон ранее подтвердил факт масштабной кражи дизельного топлива на военной базе США около румынского города-порта Констанца. Ущерб от хищений оценили в 2 миллиона долларов.