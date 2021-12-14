Путин с иронией ответил на слова Шадаева о «любви» россиян оплачивать автоштрафы

Москва, 14 декабря. Президент России встретил с иронией заявление главы Минцифры Максута Шадаева о том, что уплата штрафов на портале госуслуг начала пользоваться повышенным спросом среди граждан страны.

Накануне национальный лидер провел совещание с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия-24». Удивившись докладу Максута Шадаева, президент даже переспросил главу ведомства о точности его слов. На это министр привел показатели статистики, что с начала 2021 года на российском сервисе оформили 46 миллионов штрафов.

«Вы, конечно, погорячились. Назвать уплату штрафа популярным сервисом, наверное, можно с большой натяжкой», — улыбаясь, отметил Путин.

Владимир Путин недавно признался, что во время распада Советского Союза ему приходилось зарабатывать на жизнь таксистом. Президенту было неприятно об этом вспоминать, однако «это тоже было» в биографии российского лидера.