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Путин с иронией ответил на слова Шадаева о «любви» россиян оплачивать автоштрафы

Общество
Путин с иронией ответил на слова Шадаева о «любви» россиян оплачивать автоштрафы
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 14 декабря. Президент России встретил с иронией заявление главы Минцифры Максута Шадаева о том, что уплата штрафов на портале госуслуг начала пользоваться повышенным спросом среди граждан страны.

Накануне национальный лидер провел совещание с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия-24». Удивившись докладу Максута Шадаева, президент даже переспросил главу ведомства о точности его слов. На это министр привел показатели статистики, что с начала 2021 года на российском сервисе оформили 46 миллионов штрафов.

«Вы, конечно, погорячились. Назвать уплату штрафа популярным сервисом, наверное, можно с большой натяжкой», — улыбаясь, отметил Путин.

Владимир Путин недавно признался, что во время распада Советского Союза ему приходилось зарабатывать на жизнь таксистом. Президенту было неприятно об этом вспоминать, однако «это тоже было» в биографии российского лидера.

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путин госуслуги шадаев автоштрафы
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