Киев, 14 декабря. Отношения украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным являются «дипломатической катастрофой». Такое мнение высказал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он подчеркнул, что изначально президенты имели взаимную симпатию. Однако своим «наглым и беспардонным» поведением Зеленский поставил крест на отношениях с Путиным.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А (пресс-секретарь российского лидера Дмитрий. — Прим.ред.) Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать?... А Зеленский говорит: "давайте встретимся в Иерусалиме!". Это просто позор», — добавил Богдан.

Помимо этого он отметил, что Украине необходимо договариваться с Россией. Взаимодействие произойдет только в том случае, если Зеленский сможет держать слово.

Недавно украинского президента предостерегли от мечтаний о «танках на Красной площади». По словам, бывшего главы Следственного управления СБУ Василия Вовка, ему нужно уметь сдерживаться в общении с мировыми лидерами.