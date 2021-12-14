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Экс-глава офиса президента: отношение Зеленского к Путину является дипломатической катастрофой

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 22:19
Политика
Экс-глава офиса президента: отношение Зеленского к Путину является дипломатической катастрофой
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 декабря. Отношения украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным являются «дипломатической катастрофой». Такое мнение высказал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он подчеркнул, что изначально президенты имели взаимную симпатию. Однако своим «наглым и беспардонным» поведением Зеленский поставил крест на отношениях с Путиным.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А (пресс-секретарь российского лидера Дмитрий. — Прим.ред.) Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать?... А Зеленский говорит: "давайте встретимся в Иерусалиме!". Это просто позор», — добавил Богдан.

Помимо этого он отметил, что Украине необходимо договариваться с Россией. Взаимодействие произойдет только в том случае, если Зеленский сможет держать слово.

Недавно украинского президента предостерегли от мечтаний о «танках на Красной площади». По словам, бывшего главы Следственного управления СБУ Василия Вовка, ему нужно уметь сдерживаться в общении с мировыми лидерами.

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россия зеленский президент украины дипломатия андрей богдан
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