Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 15:02
14:49
Экономика
Волгоградцам пояснили, когда не нужно платить за ЖКУ при отъезде
14:46
Армия
Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей
14:45
Экономика
Россияне в 2021 году купили более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления
14:43
Происшествия
Сербский миллионер умер от передозировки снотворным в Москве
14:42
Спорт
Аргентинский форвард Агуэро объявил о завершении футбольной карьеры
14:42
Весь мир
Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали
14:41
Общество
Петербуржцы подали на Смольный в суд, требуя отменить систему QR-кодов
14:41
Общество
Новый способ очистки воздуха предложила аспирантка Томского государственного университета
14:40
Происшествия
Петербургские коммунальщики сбрасывают снег с крыш прямо на головы прохожих
14:38
Армия
Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Латиноамериканист Пятаков: альянс ALBA способен стать альтернативой проамериканской ОАГ

Весь мир
Латиноамериканист Пятаков: альянс ALBA способен стать альтернативой проамериканской ОАГ
Федеральное агентство новостей  / 

14 декабря в Гаване начался XX саммит «Боливарианского альянса для народов Америки» (ALBA). В мероприятии приняли участие представители десяти стран: Антигуа и Барбуды, Венесуэлы, Доминиканы, Гренады, Кубы, Никарагуа, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Боливии, Сент-Винсента и Гренадин. Информация появилась в официальном аккаунте альянса в Twitter.

На саммит прибыли президенты ведущих социалистических стран региона: из Венесуэлы Николас Мадуро, из Боливии — Луис Арсе, из Никарагуа — Даниэль Ортега, а также лидеры других стран.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил на своей странице в Twitter, что саммит будет способствовать интеграции стран блока между собой и его особой темой будет борьба с последствиями пандемии нового коронавируса.

Николас Мадуро в свою очередь заявил, что прибыл на мероприятие, чтобы обсудить «новый мир постпандемии».

«Странам ALBA удалось справиться с кризисом пандемии и встать на ноги в ситуации с вакцинами. Сегодня мы проводим первый постпандемический очный саммит, чтобы обсудить экономические, социальные и политические планы. Мы обсудим новый мир постпандемии», — сказал он после приземления в кубинской столице.

Боливийский лидер Луис Арсе привез 20 тонн гуманитарной помощи нуждающимся на Кубе.

«Мы нужны кубинскому народу, и мы здесь с 15 тоннами продовольствия и 5 тоннами медикаментов. Это наша вторая доставка гуманитарной помощи в эту братскую страну. Перед лицом усиления преступной блокады Кубы со стороны США Боливия всегда будет отвечать большей солидарностью и большей справедливостью. Куба не одинока!» — написал он в Twitter.

Против COVID-19 и США

Сообщается, что участники саммита рассмотрели создание специального органа, который будет отслеживать факты иностранного вмешательства во внутренние дела стран объединения. Также в первый день встречи они обсудили вопросы торговли, безопасности, борьбы с бедностью и пандемией COVID-19.

«Начиная с этого саммита мы призываем транснациональные фармацевтические корпорации выдавать патенты, а капиталистические страны — распространять вакцины среди государств, которые в них нуждаются», — заявил в своем первом выступлении Арсе.

«США проповедуют мир и практикуют терроризм, они сами являются террористами. Мы можем часами говорить о преступлениях, которые они совершили и продолжают совершать», — обрушился с критикой на Америку Даниэль Ортега.

Мадуро в своей первой речи отметил, что ALBA — «единственный интеграционный механизм, который объединяет руководителей стран для построения общего видения», и он надеется на плодотворную работу саммита.

История ALBA

Идея создания альянса принадлежит бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Впервые он озвучил ее на третьем саммите глав государств Ассоциации карибских государств в 2001 году. Организация изначально задумывалась в противовес Американской зоне свободной торговли (FTAA), которая, в итоге, так и не была создана.

На Кубе состоялся саммит «Боливарского альянса для народов Америки»
Федеральное агентство новостей /

На встрече в Гаване 14 декабря 2004 года были подписаны документы о создании ALBA. Главными идеями альянса стали искоренение неравенства, повышение уровня жизни и солидарность народов, основанные на учениях Симона Боливара, Хосе Марти, Антонио Хосе Сукре и других выдающихся деятелей. Число участников постепенно расширялось и к 2021 достигло десяти стран. Среди них — Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Доминикана, Гренада, Куба, Никарагуа, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Боливия, Сент-Винсент и Гренадины.

Среди удачных проектов альянса — подписанный в 2006 году Торговый договор народов (ALBA-TCP), который позволяет торговать на территории блока без таможенных пошлин; создание банка ALBA в 2008 году и своей денежной единицы, сукре, в 2010-м. В 2011 году была открыта Школа обороны и суверенитета, цель которой — уменьшение зарубежного военного влияния в регионе.

Третья часть региона

Крупнейшие страны в альянсе ALBA в переживают непростые времена, считает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Латинской Америки РАН Андрей Пятаков, и по нему сильно ударило сокращение возможностей Венесуэлы из-за американских санкций против нефтяного сектора.

«В этом свете ХХ саммит ALBA — это скорее попытка восстановить былой потенциал, — указал он в беседе с международной редакцией Федерального агентства новостей. — Тем не менее в ALBA в настоящее время входят десять государств, это около трети от общего числа стран Латинской Америки. Это объединение может стать альтернативой подконтрольной США Организации американских государств, и с ним придется считаться».

В беседе с МФАН латиноамериканист отметил, в 2021 году саммит ALBA стал своего рода ответом на проведенный Соединенными Штатами «Саммит демократий».

«Еще одним мотивом для проведения встречи стал эффект, рассчитанный на Гондурас, который ранее был членом ALBA и вышел из него после государственного переворота.2009 года. Вполне возможно, что новый президент Гондураса Сиомара Кастро примет решение вновь вернется в объединение», — отметил Пятаков.

Латиноамериканист Пятаков: альянс ALBA способен стать альтернативой проамериканской ОАГ
Федеральное агентство новостей /

А вот рассчитывать на возвращение Эквадора после того как Ленина Морено сменил банкир Гильермо Лассо, уже не приходится.

«Формальной причиной выхода Эквадора стал миграционный кризис в Венесуэле, по поводу которого было заявление МИД страны. Реальной подоплекой стал разворот президента Ленина Морено в сторону сотрудничества с Соединенными Штатами. Он резко усилил контакты, речь шла вплоть до восстановления военной базы Манта», — напомнил эксперт в беседе с МФАН.

Латиноамериканист Пятаков: альянс ALBA способен стать альтернативой проамериканской ОАГ
Федеральное агентство новостей /

Вместе у стран ALBA есть возможность противостоять американским санкциям и постоянному политическому давлению со стороны членов Организации американских государств, считает Андрей Пятаков.

«Санкции будут оказывать стимулирующее влияние на объединение. Конечно, экономические возможности будут существенно ограничены, но у стран региона не останется иных путей выхода из кризиса, кроме объединения. Они будут вынуждены поддерживать и восстанавливать действующих механизмов. Одним из них является создание крупных национальных корпораций — в противовес транснациональным западным корпорациям, — указал собеседник МФАН. — Всего было создано порядка десяти таких предприятий, многие из которых находятся в подвешенном состоянии. На ХХ саммите был поднят вопрос о создании двух таких корпораций в фармацевтической и продовольственной сферах. Поэтому если в национальном измерении американские санкции будут оказывать удушающее воздействие, то в плане межгосударственных отношений они будут способствовать более тесной интеграции».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Латиноамериканист Пятаков: альянс ALBA способен стать альтернативой проамериканской ОАГ
мадуро куба диас-канель луис арсе Alba
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать