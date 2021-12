Латиноамериканист Пятаков: альянс ALBA способен стать альтернативой проамериканской ОАГ

14 декабря в Гаване начался XX саммит «Боливарианского альянса для народов Америки» (ALBA). В мероприятии приняли участие представители десяти стран: Антигуа и Барбуды, Венесуэлы, Доминиканы, Гренады, Кубы, Никарагуа, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Боливии, Сент-Винсента и Гренадин. Информация появилась в официальном аккаунте альянса в Twitter.

???? Within the framework of the 17th anniversary of ALBA-TCP, the Heads of State and Government will discuss the plans to continue strengthening cooperation, solidarity, independence and sovereignty of Our America.



