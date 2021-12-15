Латиноамериканист Пятаков: альянс ALBA способен стать альтернативой проамериканской ОАГ

14 декабря в Гаване начался XX саммит «Боливарианского альянса для народов Америки» (ALBA). В мероприятии приняли участие представители десяти стран: Антигуа и Барбуды, Венесуэлы, Доминиканы, Гренады, Кубы, Никарагуа, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Боливии, Сент-Винсента и Гренадин. Информация появилась в официальном аккаунте альянса в Twitter.

???? Within the framework of the 17th anniversary of ALBA-TCP, the Heads of State and Government will discuss the plans to continue strengthening cooperation, solidarity, independence and sovereignty of Our America.



???? Tuesday #14Dec

???? @ALBATCP networks pic.twitter.com/gYcOS1Nclv — ALBA-TCP (@ALBATCP) December 14, 2021

На саммит прибыли президенты ведущих социалистических стран региона: из Венесуэлы Николас Мадуро, из Боливии — Луис Арсе, из Никарагуа — Даниэль Ортега, а также лидеры других стран.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил на своей странице в Twitter, что саммит будет способствовать интеграции стран блока между собой и его особой темой будет борьба с последствиями пандемии нового коронавируса.

Николас Мадуро в свою очередь заявил, что прибыл на мероприятие, чтобы обсудить «новый мир постпандемии».

«Странам ALBA удалось справиться с кризисом пандемии и встать на ноги в ситуации с вакцинами. Сегодня мы проводим первый постпандемический очный саммит, чтобы обсудить экономические, социальные и политические планы. Мы обсудим новый мир постпандемии», — сказал он после приземления в кубинской столице.

¡Llegamos a Cuba! Recordando el encuentro entre dos Gigantes, los Comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, en quienes hubo una gran hermandad con un sueño común: la unión latinoamericana. De ahí vienen nuestros caminos, del ideal de Bolívar y Martí, de su heroicidad y sus luchas. pic.twitter.com/iYN2HLYTsW — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 14, 2021

Боливийский лидер Луис Арсе привез 20 тонн гуманитарной помощи нуждающимся на Кубе.

«Мы нужны кубинскому народу, и мы здесь с 15 тоннами продовольствия и 5 тоннами медикаментов. Это наша вторая доставка гуманитарной помощи в эту братскую страну. Перед лицом усиления преступной блокады Кубы со стороны США Боливия всегда будет отвечать большей солидарностью и большей справедливостью. Куба не одинока!» — написал он в Twitter.

(Hilo) #Cuba nos enseñó que solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo poco que se tiene. Hoy, el pueblo cubano nos necesita y aquí estamos con 15 toneladas de alimentos y 5 de medicamentos en nuestra segunda entrega de ayuda humanitaria a nuestro país hermano. pic.twitter.com/fRptOHZxcP — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 14, 2021

Против COVID-19 и США

Сообщается, что участники саммита рассмотрели создание специального органа, который будет отслеживать факты иностранного вмешательства во внутренние дела стран объединения. Также в первый день встречи они обсудили вопросы торговли, безопасности, борьбы с бедностью и пандемией COVID-19.

«Начиная с этого саммита мы призываем транснациональные фармацевтические корпорации выдавать патенты, а капиталистические страны — распространять вакцины среди государств, которые в них нуждаются», — заявил в своем первом выступлении Арсе.

Presidente ???????? @LuchoXBolivia: "Desde la XX Cumbre de @ALBATCP exhortamos a que las trasnacionales farmacéuticas liberen las patentes. Hacemos un llamado a los países capitalistas a que distribuyan las vacunas con los países que la necesitan"#ALBAEsVidahttps://t.co/non7y775m3 — ALBA-TCP (@ALBATCP) December 14, 2021

«США проповедуют мир и практикуют терроризм, они сами являются террористами. Мы можем часами говорить о преступлениях, которые они совершили и продолжают совершать», — обрушился с критикой на Америку Даниэль Ортега.

Presidente ???????? Daniel Ortega: "EEUU predica la paz y practica el terrorismo, son los más terroristas del planeta. Podemos pasar horas hablando de los crímes que han cometido y siguen cometiendo"#ALBAUnida https://t.co/non7y7oGKD — ALBA-TCP (@ALBATCP) December 14, 2021

Мадуро в своей первой речи отметил, что ALBA — «единственный интеграционный механизм, который объединяет руководителей стран для построения общего видения», и он надеется на плодотворную работу саммита.

История ALBA

Идея создания альянса принадлежит бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Впервые он озвучил ее на третьем саммите глав государств Ассоциации карибских государств в 2001 году. Организация изначально задумывалась в противовес Американской зоне свободной торговли (FTAA), которая, в итоге, так и не была создана.

Федеральное агентство новостей /

На встрече в Гаване 14 декабря 2004 года были подписаны документы о создании ALBA. Главными идеями альянса стали искоренение неравенства, повышение уровня жизни и солидарность народов, основанные на учениях Симона Боливара, Хосе Марти, Антонио Хосе Сукре и других выдающихся деятелей. Число участников постепенно расширялось и к 2021 достигло десяти стран. Среди них — Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Доминикана, Гренада, Куба, Никарагуа, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Боливия, Сент-Винсент и Гренадины.

Среди удачных проектов альянса — подписанный в 2006 году Торговый договор народов (ALBA-TCP), который позволяет торговать на территории блока без таможенных пошлин; создание банка ALBA в 2008 году и своей денежной единицы, сукре, в 2010-м. В 2011 году была открыта Школа обороны и суверенитета, цель которой — уменьшение зарубежного военного влияния в регионе.

Третья часть региона

Крупнейшие страны в альянсе ALBA в переживают непростые времена, считает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Латинской Америки РАН Андрей Пятаков, и по нему сильно ударило сокращение возможностей Венесуэлы из-за американских санкций против нефтяного сектора.

«В этом свете ХХ саммит ALBA — это скорее попытка восстановить былой потенциал, — указал он в беседе с международной редакцией Федерального агентства новостей. — Тем не менее в ALBA в настоящее время входят десять государств, это около трети от общего числа стран Латинской Америки. Это объединение может стать альтернативой подконтрольной США Организации американских государств, и с ним придется считаться».

В беседе с МФАН латиноамериканист отметил, в 2021 году саммит ALBA стал своего рода ответом на проведенный Соединенными Штатами «Саммит демократий».

«Еще одним мотивом для проведения встречи стал эффект, рассчитанный на Гондурас, который ранее был членом ALBA и вышел из него после государственного переворота.2009 года. Вполне возможно, что новый президент Гондураса Сиомара Кастро примет решение вновь вернется в объединение», — отметил Пятаков.

Федеральное агентство новостей /

А вот рассчитывать на возвращение Эквадора после того как Ленина Морено сменил банкир Гильермо Лассо, уже не приходится.

«Формальной причиной выхода Эквадора стал миграционный кризис в Венесуэле, по поводу которого было заявление МИД страны. Реальной подоплекой стал разворот президента Ленина Морено в сторону сотрудничества с Соединенными Штатами. Он резко усилил контакты, речь шла вплоть до восстановления военной базы Манта», — напомнил эксперт в беседе с МФАН.

Федеральное агентство новостей /

Вместе у стран ALBA есть возможность противостоять американским санкциям и постоянному политическому давлению со стороны членов Организации американских государств, считает Андрей Пятаков.