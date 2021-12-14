Депутат Рады Рудик увидела возможность остановки «СП-2» при помощи Германии

Киев, 14 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Голос»1 Кира Рудик в эфире телеканала «Украина-24» рассказала, каким образом новое руководство ФРГ может повилять на реализацию газопровода «Северный поток — 2».

Парламентарий напомнила о заявлении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Та ранее говорила, что проект нельзя согласовывать, так как он не отвечает правилам европейского энергетического законодательства.

«Сертификация "Северного потока — 2" будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно. Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена», — предположила Рудик.

Недавно немецкий журналист Йоханнес Лейтойзер выразил мнение, что глава МИД ФРГ осталась на распутье в ситуации с «Северным потоком — 2». С одной стороны, она продолжает выражать протест против его реализации, согласно позиции партии «Зеленые», членом которой она выступает. С другой, ей приходится считаться с новым правительством канцлера Германии Олафа Шольца.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента