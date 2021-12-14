Двое миротворцев ООН получили ранения при взрыве в Мали

Бамако, 14 декабря. Два сотрудника многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) получили осколочные ранения при подрыве машины на самодельном взрывном устройстве. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что пострадавших направили в больницу, где им оказывают первую помощь. Однако европейский чиновник не рассказал, где конкретно произошел инцидент.

«Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался в результате взрыва самодельного устройства. Согласно предварительным данным, двое были ранены, они отправлены в госпиталь», — сказал представитель организации.

Это далеко не первый случай, когда от действий террористов страдают «голубые каски». Так, 8 декабря семеро сотрудников тоголезского контингента МИНУСМА погибли в результате детонации СВУ, еще трое получили серьезные повреждения.

Подрыв произошел на трассе между городами Севарэ и Дуэнца в префектуре Мопти. Конвой материально-технического снабжения миротворцев наехал на СВУ в районе города Бандиагара.

Ce 8/12 (matinée), un convoi logistique de la Force MINUSMA allant de #Douentza à #Sévaré a heurté un Engin explosif improvisé (#EEI) sur la RN16, dans la région de #Bandiagara. Un 1er bilan fait état de 7 #Casquesbleus décédés et 3 grièvement blessés.#Mali #A4P #ServingForPeace pic.twitter.com/16j900AtEa — MINUSMA (@UN_MINUSMA) December 8, 2021

Несмотря на то, что контингент ООН борется с радикальными исламистами в стране на протяжении последних восьми лет, ситуация только ухудшается. Формирования боевиков за это время стали сильнее и опаснее, они все чаще устраивают нападения на правительственные силы и членов международных организаций.

Ранее известный российский военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью ФАН сообщил, что справиться с угрозой, исходящей со стороны террористов, властям Мали помогут российские инструкторы, а не французская армия и МИНУСМА.