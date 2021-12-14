Глава Ставрополя Владимиров: в результате пожара на газопроводе никто не пострадал

Ставрополь, 14 декабря. Взрыв, повлекший за собой пожар, произошел в Кочубеевском районе Ставропольского края. Пострадавших на месте инцидента не оказалось.

На данный момент возгорание устраняют специалисты службы спасения. На фоне произошедшего взрыва образовалось факельное возгорание.

«В результате пожара на газопроводе на Ставрополье никто не пострадал, идет ликвидация горения», — сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Местные жители сообщают о сильном красном зареве. Специалисты выясняют причины и обстоятельства, которые привели к аварии.

Похожий инцидент недавно произошел к юго-западу от Тегерана. Там взорвалась линия газопровода и разгорелся сильный пожар. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия названо повреждение трубы во время ремонта.