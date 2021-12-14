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Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в размещении танков и БТР в населенных пунктах Донбасса

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 21:07
Армия
Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в размещении танков и БТР в населенных пунктах Донбасса
Федеральное агентство новостей

Донецк, 14 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины разместили танки и бронетранспортеры в населенных пунктах у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, украинские силовики разместили на окраинах нескольких поселков БТР-70, танки Т-64 и Т-80, а также - зенитную самоходную установку «Тунгуска». Кроме того, порядка 20 танков находятся на железнодорожной станции города Красноармейск.

«Киевские оккупанты разместили четыре единицы военной техники в четырех подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

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