Кемь, 14 декабря. Фотографии верблюда, который с наслаждением лакомится рябиной в Карелии, набирают популярность в интернете.
Прославившегося верблюда зовут Василий. Популярный на весь интернет снимок изначально был опубликован в паблике «Катание на лошадях в Кеми». Судя по фотографии, верблюду довольно приятно проживать в текущих климатических условиях.
Пользователи соцсетей отметили, что Василий ведет правильный образ жизни, поддерживая свое здоровье. Рябина обладает множеством полезных свойств, как для людей, так и для животных. Ягоды налаживают обмен веществ и укрепляют организм. Кислоты, содержащиеся в рябине, обладают дезинфицирующим действием и антибиотическими свойствами.
Каждый год тысячи жителей Саудовской Аравии посещают фестивали верблюдов. Но в текущем году 40 животных были дисквалифицированы из конкурса красоты из-за применения ботокса.