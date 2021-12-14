Фото уплетающего рябину верблюда из Карелии разлетелись по Сети

Кемь, 14 декабря. Фотографии верблюда, который с наслаждением лакомится рябиной в Карелии, набирают популярность в интернете.

Прославившегося верблюда зовут Василий. Популярный на весь интернет снимок изначально был опубликован в паблике «Катание на лошадях в Кеми». Судя по фотографии, верблюду довольно приятно проживать в текущих климатических условиях.

Prt Scr vk.com / Катание-На-Лошади В-Кеми

Пользователи соцсетей отметили, что Василий ведет правильный образ жизни, поддерживая свое здоровье. Рябина обладает множеством полезных свойств, как для людей, так и для животных. Ягоды налаживают обмен веществ и укрепляют организм. Кислоты, содержащиеся в рябине, обладают дезинфицирующим действием и антибиотическими свойствами.

Каждый год тысячи жителей Саудовской Аравии посещают фестивали верблюдов. Но в текущем году 40 животных были дисквалифицированы из конкурса красоты из-за применения ботокса.