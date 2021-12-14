В Сети оценили планы ЕС отказаться от контрактов на газ с РФ

Москва, 14 декабря. Россияне в Сети отреагировали на планы Евросоюза отказаться от долгосрочных контрактов с РФ на поставки газа после 2049 года.

Авторитетное аналитическое агентство Bloomberg сообщило, что на этой неделе главы правительств стран ЕС планируют провести встречу, чтобы обсудить условия прекращения закупок голубого топлива на постоянной основе через три десятилетия.

Евросоюз в настоящее время стремится перейти на «зеленую» энергетику, чтобы отказаться от всех не возобновляемых источников энергии. Впрочем, на данный момент это привело лишь к увеличению объемов закупок природного газа, а также к росту цен на топливо на европейской бирже.

Возможно, с этим связано и то, что ЕС планирует отказаться от долгосрочных газовых контрактов не раньше 2049 года. При этом очевидно, что европейские страны даже после этого срока пока не планируют окончательно отказываться от голубого топлива, что подразумевалось изначально в рамках «зеленой стратегии».

Российские пользователи Сети уже отреагировали на новость о планах ЕС по отказу от газа. Многие с иронией отметили, что Европа поставила слишком уж отдаленный срок, при том, что за грядущие 30 лет ситуация в Евросоюзе и в мире может радикально измениться.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

«Короче говоря, "Блумберг" назвал срок — никогда. К 2049 году или ЕС развалится, или Блумберг обанкротится»; «Очень "пугающая" новость о том, что через 30 лет Европа откажется от долгосрочных контрактов, при условии, что мировых запасов газа хватит по прогнозам лет на 50»; «К этому времени уже и Евросоюза может не быть»; «Еврооракулы предсказали в ЕС зеленый рай, который будет построен к 2050 году. Примерно, как Никита Хрущев в 1961 году обещал, что к 1980 году в СССР все будут жить при райском коммунизме»; «В 2049 уже иных не будет, кто сейчас принимает решения, а что будет — вообще не понятно. Просто смешно», — отметили пользователи.

Некоторые комментаторы сочли планы Евросоюза довольно странными, учитывая, что последние несколько месяцев страны ЕС не только жалуются на нехватку топлива, но и столкнулись с крайне высокими биржевыми ценами на энергоносители.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Вылет цен за тысячу долларов, вероятно, не дал понимания. Пусть отказываются от длинных контрактов — вылетит за 2-3 тысячи. А у нас в квартире газ, а у вас?»; «Не зря говорят, что европейские ценности самые дорогие. Нынче они по 1200 долларов за тысячу кубометров»; «Пережить эту зиму — и то проблема! Европа все недра выбрала у себя. Остались солнце, ветер и навоз. И на что они рассчитывают?»; «Продавцов, видимо, больше чем надо. Оно и видно по нынешней цене газа в Европе»; «Европе очень понравился дорогой газ. Они себя враз состоятельными людьми чувствовать начали. Решили на достигнутом не останавливаться», — пишут пользователи.

ФБА «Экономика сегодня» /

Многие пользователи в то же время отметили, что России в конечном итоге такой подход Евросоюза может быть даже выгоден, ведь тогда она сможет продавать газ в ЕС по гораздо более высоким ценам, чем сейчас.

«Для России это еще и выгодно — можно каждый год им цены поднимать»; «Азия разбогатела и жить по дикарски больше не желает. Всем подавай кондеи и холодильники. Спрос на энергию, в том числе на газ, растет по экспоненте. В таких условиях действительно, чем меньше долгосрочных контрактов, тем лучше. Конъюнктура способствует, надо брать европейского быка за рога!»; «Ну, это если Россия сама не откажется от любых контрактов с Европой»; «Не хотите — не надо, а мы будем заключать только долгосрочные. Не нравится — рынок большой, ищите дальше»; «Как бы Россия вообще не отказалась от любых контрактов с ЕС!», — пишут россияне в Сети.

Россияне в Сети ранее отреагировали на ультиматум, выдвинутый премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Политик призвал РФ определиться: хочет ли она быть вместе с Европой, или будет против нее.