«Уралтрансмаш» завершил модернизацию самых мощных в мире гаубиц «Малка» 2С7М

Екатеринбург, 14 декабря. Специалисты «Уралтрансмаша» завершили модернизацию самоходных гаубиц «Малка» для Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Уралтрансмаш» передал Минобороны РФ партию обновленных самоходок 2С7М «Малка». Машины оснащены новым оборудованием связи и приборами наблюдения.

«АО «Уралтрансмаш» в рамках выполнения гособоронзаказа завершило поставку 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М «Малка» для Минобороны РФ после капитального ремонта с глубокой модернизацией», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» работает над созданием скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит орудие калибра 152 миллиметра, которое будет обладать повышенной скорострельностью.