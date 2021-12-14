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Актер из «Содержанок» Кузнецов сыграл в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Общество
Актер из «Содержанок» Кузнецов сыграл в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 14 декабря. Российский актер Александр Кузнецов, известный многим зрителям по сериалу «Содержанки», снялся в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Он появится в третьей части франшизы в роли персонажа по имени Гельмут.

Агентство, с которым сотрудничает Кузнецов, сообщило о его участии в проекте на странице в Instagram. Артист сделал репост этой записи, опубликовав ее на своей странице.

«Мы рады сообщить, что Александр Кузнецов сыграет ключевую роль Гельмута в «Фантастических тварях: Тайны Дамблдора»», — говорится в посте.

Поклонники и коллеги Кузнецова пришли в восторг от этой новости. Звезду «Содержанок» поздравили с крупным успехом актрисы Варвара Шмыкова и Юлия Снигирь, а также писатель Александр Цыпкин. Подробности о персонаже, которого сыграл актер, пока не раскрываются.

Премьера ленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» намечена на апрель 2022 года. Ранее студия Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер третьей части кинофраншизы по вселенной «Гарри Поттера».

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кузнецов фантастические твари содержанки
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