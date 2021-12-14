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Инвесткомпания Mobius Capital Partners назвала новую резервную валюту будущего

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:55
Экономика
Инвесткомпания Mobius Capital Partners назвала новую резервную валюту будущего
youtube.com  /  Prt Scr FranklinTempletonTV

Лондон, 14 декабря. Новый потенциальный преемник доллара в статусе глобальной резервной валюты располагается на Востоке, отметил основатель британской инвестиционной фирмы Mobius Capital Partners Марк Мобиус. Его слова передает «Финам».

Компания АТОН организовала онлайн-встречу, в которой принял участие и известный американский инвестор, а также менеджер фонда развивающихся рынков. Финансист рассказал, какая валюта могла бы сместить доллар и стать новым гарантом стабильности.

«Я думаю, что у юаня больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой. Причин несколько. Во-первых, золотые резервы Китая растут. У Китая очень много золотых резервов, мы точно не знаем их объема, но мы знаем, что их очень много, и они по-прежнему золото добывают. Второй момент – китайцы договариваются по всему миру со странами о том, чтобы можно было менять местную валюту на юани», — подметил Мобиус.

Бизнесмен стал известен благодаря инвестициям в инструменты развивающихся рынков. Он много вкладывался в активы на территории России, стран Восточной Европы, а также инвестировал в Азии.

Договоренности Пекина со странами о введении в оборот юаня и размещении государственных накоплений наравне с созданием резервов нацбанков в китайских активах отлично показывают, насколько высок потенциал юаня для достижения нового статуса.

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Все новости / Экономика / Инвесткомпания Mobius Capital Partners назвала новую резервную валюту будущего
китай прогноз юань и доллар резервная валюта мобиус Mobius Capital Partners
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