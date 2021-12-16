«Неожиданное» потепление в Петербурге привело к массовым травмам горожан из-за сосулек

Ежегодно из-за падения льда с крыш гибнут люди, но при эффективной работе коммунальщиков этих проблем можно избежать. Об этом в комментарии ФАН заявил юрист и политик Никита Ляховецкий.

Санкт-Петербург превратился в огромную ледяную глыбу. Жители города столкнулись с фатальными последствиями обрушившихся на Петербург снежных осадков. Теплая погода, пришедшая после недельного мороза, спровоцировала образование непомерных ледяных глыб.

Проблема существенная. Петербуржцы не по своей вине получают серьезные травмы, а только из-за того, что коммунальщики вовремя не расчистили дороги и заснеженные крыши, на которых в результате скопились опасные для жизни сосульки.

Так, 13 декабря с фасада крыши дома в Центральном районе на 3-й Советской улице прохожему на голову упала льдина. Пострадавшего госпитализировали, а коммунальщики приступили к очистке снега только после случившегося.

Также 13 декабря около дома 73 на набережной реки Мойки произошел еще один страшный инцидент — на голову девушки 1998 года рождения свалилась сосулька. Горожанка упала и потеряла сознание. На место происшествия оперативно прибыли врачи скорой помощи. Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыш.

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Кроме того, были зафиксированы еще два случая падения наледи на пешеходов, которые привели к травмам. Глыба льда упала на десятилетнего мальчика на Большом проспекте. У ребенка был диагностирован перелом правого плеча. Еще одна сосулька упала на голову женщины на Невском проспекте. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Никита Ляховецкий в беседе с корреспондентом ФАН иронично отметил, что опасность для петербуржцев скрывается не только в неожиданном для коммунальщиков выпадении снега, но и в потеплении.

«Сейчас, когда воздух прогрелся, начали образовываться сосульки, и вот, с крыши дома в Санкт-Петербурге на женщину рухнул лед, она потеряла сознание, в больнице диагностировали перелом основания черепа. Пострадали и другие жители города», — напомнил он.

Ляховецкий подчеркнул, чтобы избежать подобных крайне неприятных инцидентов, необходимо вовремя и качественно счищать снег с крыш. Кроме того, очистка не должна нести новую опасность для горожан.

«Нельзя, чтобы снег скидывали на людей или припаркованные машины. Если это сделать не удается, нужно ставить предупреждающие знаки и натягивать ленты, ограничивающие проход в опасных зонах», — пояснил он.

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Также спикер рассказал и о пугающей статистике.

«По информации СМИ, ежегодно от падения сосулек и льда с крыш погибает около десяти человек. Получают травмы десятки. Этого всего можно избежать, если коммунальные службы будут качественно и своевременно очищать крыши», — отметил политик.

Ляховецкий отметил, что главными факторами образования сосулек являются наличие снега на крышах и перепады температуры.

«Совокупность этих условий и приводит к созданию опасных глыб льда, которые в любой момент могут упасть на прохожих, поэтому это нужно своевременно предотвращать», — заключил он.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обвинил в ситуации с неубранным снегом на улицах города местных автомобилистов. Городские службы, по его словам, с последствиями снегопада справились.