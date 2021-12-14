Глава МИД Германии Бербок призвала мировые страны вернуться к «нормандскому формату»

Берлин, 14 декабря. Мировые государства должны сделать все, чтобы решить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем. С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам Стокгольмской инициативы.

Немецкий дипломат призвала страны вернуться к «нормандскому формату». По словам Бербок, Европейский союз и G7 полностью поддерживают Украину.

«В настоящий момент нужно сделать все, чтобы вернуться к минским соглашениям и нормандскому формату, потому что мы можем найти решение для напряженной и максимально беспокоящей ситуации на украинских границах только дипломатических путем», — уточняется в ее заявлении на пресс-конференции.

Ранее Бербок поговорила по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ.