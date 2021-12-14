В Эр-Рияде начинается 42-й саммит стран ССАГПЗ

Эр-Рияд, 14 декабря. Представители аравийских стран прибывают в Саудовскую Аравию для участия в 42-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Как сообщили местные СМИ, наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд уже принял правителя Дубая и вице-президента ОАЭ Мухаммада бин Рашида Аль Мактума.

По пути в столицу королевства сын эмиратского монарха написал в своем Twitter, что ожидает от встречи с саудовскими властями реальных результатов, которые благотворно скажутся на развитии и процветании их стран.

???????? Security, strategic ties top agenda as 42nd #GCC summit gets underway in Riyadh https://t.co/xZYrfcxrsM — Middle East Strategic Perspectives (@mestrate) December 14, 2021

Сообщается, что встреча будет посвящена вопросам укрепления регионального сотрудничества. Одной из целей съезда региональных лидеров является дальнейшая нормализация отношений между Катаром и ранее бойкотировавшими его странами, которые сняли четырехлетнюю блокаду с подписанием соглашений «о солидарности и стабильности» в январе 2021 года. Этот саммит является первым с тех пор, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали с Дохой дипломатические связи в июне 2017-го.

Также будет обсуждаться и ситуация вокруг Ирана, который в конце прошлого месяца возобновил переговорный процесс по возвращению к «ядерной сделке», что его соседи в регионе восприняли благосклонно. Некоторые аравийские страны уже сейчас поддерживают хорошие отношения с Исламской Республикой, другие, например, Эмираты, еще находятся на пути их нормализации.

The 42nd meeting of the six-member Gulf Cooperation Council (GCC) summit is expected to consolidate the rapprochement between Qatar and formerly boycotting states, experts have said ⤵️ https://t.co/KnYR0GWaTT — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 14, 2021

Связи Тегерана с Манамой и Эр-Риядом пока остаются довольно враждебными, но в то же время саудовские и иранские власти инициировали процесс примирения, проведя несколько раундов предварительных переговоров на территории посредника — Ирака.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что даже среди членов ССАГПЗ имеется немало противоречий, они понимают, что от укрепления сотрудничества в регионе выиграют все его государства. По этой причине данный вопрос и считается основной темой саммита, в которой Ирану, как ожидается, будет отведено особое место.

Улучшение отношений с Тегераном даст аравийским монархиям больше возможностей для начала мирного процесса в Йемене, где Иран поддерживает повстанцев-хуситов, а Саудовская Аравия с союзниками — центральное правительство. За истекший год шиитским повстанцам, несмотря на несколько неудачных этапов, удалось захватить обширные территории в южной республике, прежде чем армия смогла остановить их наступление.

Поддержка официально признанных властей Йемена дорого обходится арабской коалиции, члены которой найдут куда более рациональное применение средствам, уходящим на участие в затянувшейся войне. Поэтому саудовские и эмиратские власти все больше склоняются к мирному решению йеменского конфликта, которое без участия Ирана кажется недостижимым.

How Iran and Saudi Arabia Can Together Bring Peace to the Middle East https://t.co/SW0PiceAYE via @ForeignAffairs — Mario Ellul (@MarioEllul) December 14, 2021

В то же время Эр-Рияд, сохраняющий множество претензий к Исламской Республике, стремится сплотить страны залива в качестве противовеса Тегерану, если дипломатические методы не принесут успеха. В частности, эта тема стала одной из целей поездки Мухаммада бин Салмана по странам — членам ССАГПЗ, которая завершилась первым за четыре года визитом в Катар. Одновременно с этим принц обозначил для будущих участников саммита основные его направления и заключил ряд взаимовыгодных для сторон контрактов.

На встрече, вероятно, будут рассматриваться и давно предложенные проекты, например, таможенного союза Персидского залива, развития общих железнодорожных сетей и создания единого экономического пространства. Страны могут поднять вопрос и о дипломатическом кризисе с Ливаном, поскольку вызвавший его чиновник, Джордж Кордахи, подал в отставку, и теперь союзники Эр-Рияда по коалиции должны определить свои дальнейшие шаги в отношении республики.

Помимо этого, стороны обсудят перспективы развития «чистой» энергетики, популярность которой растет на фоне стремления к охране экологии, а также прочие темы, представляющие взаимный интерес.